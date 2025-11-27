На пляжах Анапы не нашли новых выбросов мазута

Более трех недель на побережье Черного моря не фиксируют новых мазутных загрязнений. О результатах мониторинга береговой линии отчитались в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Как сообщили в оперштабе региона, в период с 22 по 27 ноября в Анапском и Темрюкском районах не было установлено новых выбросов мазута. На побережье продолжаются ежедневные осмотры, а на пляжных территориях работают специалисты. Они также контролируют состояние защитного вала, вновь возведенного в Анапе на период зимних штормов.

Последний раз точечные выбросы нефтепродуктов на береговой линии были зафиксированы 31 октября. В оперштабе Кубани заявляли, что незначительные загрязнения обнаружили в Темрюкском районе недалеко от поселка Волна.

София Моисеенко