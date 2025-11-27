ДТП с двумя пострадавшими произошло в Новороссийске

Водитель в Новороссийске не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего его автомобиль опрокинулся. Подробностями инцидента поделились в Госавтоинспекции Краснодарского края.

По данным ГАИ Кубани, ДТП произошло 26 ноября в районе 10:00. Сообщается, что 19-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиана» ехал по Мысхакскому шоссе на высокой скорости, в результате чего потерял управление. Машина налетела на бордюрный камень, а затем перевернулась. Водитель и 19-летняя пассажирка, которая также находилась в салоне авто, получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В Госавтоинспекции региона подчеркнули, что водитель имел стаж вождения менее одного года. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудники ведомства призвали водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим, а также не допускать резких маневров на дорогах.

София Моисеенко