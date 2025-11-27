Новороссийск стал одним из самых активных городов Кубани по вопросам губернатору

Новороссийск вошел в число наиболее активных муниципалитетов края по количеству сообщений, поступивших в адрес губернатора региона Вениамина Кондратьева в преддверии прямой линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов Фото: Артем Дергунов

Наибольшее количество вопросов губернатору перед прямой линией, которая состоится 5 декабря, задавали жители Краснодара, Новороссийска и Анапы. Из расчета на тысячу жителей в топ-3 по активности вошли Краснодар, Анапа и Темрюкский район.

По данным пресс-службы администрации края, большая часть вопросов коснулась сферы ЖКХ, а также транспорта и дорожного хозяйства. Примерно 13% сообщений поступили по поводу социального обеспечения, около 10% заявок от жителей посвящены вопросам здравоохранения. Сообщения от населения принимаются до сих пор через чат-бот в мессенджере MAX, на платформе «Госуслуги» и по телефону центра обработки: 8(861)268-60-44.

Прямая линия, на которой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев будет отвечать на вопросы граждан, пройдет 5 декабря в 12:00.

София Моисеенко