В Новороссийске выделили 20 участков для многодетных семей

Депутаты городской думы Новороссийска утвердили перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность многодетным семьям. Соответствующее решение №43 опубликовано на сайте администрации города.

В управлении имущественных и земельных отношений Новороссийска сформировали 20 участков для выдачи многодетным семьям с тремя и более детьми. Все выделенные участки располагаются в пригороде Новороссийска: в Раевской и Натухаевской, Верхнебаканском, Семигорском и других населенных пунктах, относящихся к муниципалитету. Площадь участков варьируется от 613 до 1171 кв. м.

Три земельных участка для многодетных семей сформированы в пер. Рябиновом в Натухаевской, еще три — в районе улицы Калинина, по одному участку расположено в пер. Коротком, на ул. Имени Константина Образцова и Ашота Мурадьяна. В станице Раевской участки для выдачи многодетным семьям находятся на ул. Екатерины Яйлоян, 35, в районе ул. Северной и Садовой, в Кирилловке для предоставления сформированы два участка на ул. Путевая.

В утвержденный перечень вошли по два участка в Верхнебаканском и Семигорском, а также один земельный участок в селе Большие Хутора.

София Моисеенко