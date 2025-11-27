Бастрыкину доложат о причинах ДТП с детьми во время праздника на Ставрополье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о халатности при организации массового мероприятия в с. Покровском Ставропольского края. Во время проведения праздника были сбиты школьники 7 и 17 лет. Об этом сообщает информационный центр СК России.

ДТП с участием школьников произошло весной этого года. Во время массового мероприятия с. Покровском водитель легкового автомобиля, проехав на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и сбил 17-летнюю школьницу и 7-летнего ребенка. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

«По мнению общественности, причиной произошедшего явилось ненадлежащее обеспечение главой муниципального округа безопасности граждан в ходе проведения мероприятия, однако к ответственности привлекается другое должностное лицо»,— отметили в ведомстве.

Данное уголовное дело расследовалось СУ СК России по Ставропольскому краю, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн