Новые выносные устройства для новороссийского терминала КТК строят в Дубае

На судоремонтном заводе в Дубае завершается строительство двух выносных причальных устройств для Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию КТК.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Делегация акционеров посетила производственную площадку судоремонтного завода и проверила ход работ по строительству выносных причальных устройств. По данным КТК, оборудование установят в акватории морского терминала в 2026 году, заменив действующие ВПУ. Работы должны завершиться в декабре, а договор на изготовление причалов КТК с компанией из ОАЭ заключили в январе прошлого года.

Выносные причальные устройства оборудуют на морском терминале под Новороссийском. Ранее глава консорциума Николай Горбань заявлял, что доставка новых причалов в город-герой запланирована на февраль-март 2026 года.

София Моисеенко