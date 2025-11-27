Спортсменки из Ростова завоевали пять медалей на международном турнире

Воспитанницы ростовской «Спортшколы олимпийского резерва № 2» Диана Гайнулина и Алина Ярина завоевали пять медалей на юбилейном международном турнире — Кубке Михаила Воронина. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации господина Скрябина, соревнования прошли в 30-й раз и собрали более 100 спортсменов из восьми стран. Ростовские гимнастки пять раз поднимались на медальный подиум, завоевав три золотые и две серебряные награды. Подготовили спортсменок тренеры Марина Булашенко, Лия Фудимова и Татьяна Богатова.

«Ростовская гимнастическая кузница чемпионов взрастила многих олимпийских победителей и призеров — Никиту Нагорного, Владу Уразову, Светлану Гроздову, Марию Крючкову, Елену Продунову. Теперь на очереди новое поколение»,— подчеркнул Скрябин.

Валентина Любашенко