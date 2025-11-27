«Автодор» подготовил к первой зиме участок трассы Дюртюли — Ачит

Участок Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток» готов к первой зиме. Специалисты «Автодора» подготовили технику и материалы для обеспечения безопасности на дороге в осенне-зимний период, сообщили в пресс-службе компании.

В Свердловской области подготовлено почти 4,86 тыс. тонн противогололедных материалов и 10 специализированных машин. В Пермском крае запасено 10,8 тыс. тонн материалов, а парк техники насчитывает более 22 единиц. В Башкортостане будет задействовано более 33 машин и около 16,3 тыс. тонн материалов.

На участке действует автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) с 242 видеокамерами и 71 детектором транспорта. Семь метеостанций и 249 знаков и табло передают водителям данные о погоде. На автодороге работают 12 экипажей службы аварийных комиссаров, которые круглосуточно готовы оказать помощь автомобилистам в замене колеса, в запуске двигателя в случае севшего аккумулятора. Им также могут предоставить инструменты для мелкого ремонта, отбуксировать до ближайшего безопасного места, помочь с дозаправкой и вызвать службу эвакуации.

Движение по скоростному участку трассы М-12 «Восток» в Свердловской области и Башкирии (эти регионы соединяет дорога Дюртюли — Ачит), а также в Пермском крае, по видеосвязи запустил президент Владимир Путин. Неделю назад в рамках строительства трассы М-12 «Восток» открыли новый 17-километровый участок автодороги Екатеринбург — Тюмень: продлить до Тюмени дорогу планируют к середине 2026 года.

