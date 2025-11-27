Системы ПВО сбили 10 беспилотников над Ростовской областью с 8:00 до 12:00 сегодня

Российские системы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью регионами страны и акваторией Азовского моря в период с 8:00 до 12:00. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего дронов дежурные средства ПВО сбили над Ростовской областью — десять единиц. Четыре беспилотника перехватили над Тульской областью, два — над Краснодарским краем. По одному летательному аппарату уничтожили над Воронежской областью и в акватории Азовского моря.

Все беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу, уточнили в военном ведомстве.

Валентина Любашенко