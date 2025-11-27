Кабардино-Балкария приняла бюджет-2026 с дефицитом в 3,4%

Парламент Кабардино-Балкарии утвердил в первом чтении бюджет на 2026 год с дефицитом 3,39% от расходов, что составляет 2,5 млрд рублей при общем объеме доходов 71,3 млрд руб. и расходах 73,8 млрд руб., пишет «Интерфакс».

Это улучшение по сравнению с бюджетом 2025 года, где дефицит составил 5% или 3,3 млрд руб. при доходах 62,1 млрд и расходах 65,5 млрд руб. Основные налоговые доходы формируются за счет акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество организаций и налога на совокупный доход. Социально ориентированные расходы превышают 85%, что в денежном выражении составляет около 61 млрд руб. Из этих средств 9,3 млрд рублей выделяют на социальные выплаты, а заработные платы бюджетников запланированы с индексацией на 10%.

На 2027 год доходы планируются в размере 58,4 млрд руб. при расходах 60,8 млрд руб. и дефиците 2,4 млрд руб. Прогноз на 2028 год предполагает небольшой профицит — 8,5 млн руб. при доходах 60,95 млрд и расходах 60,94 млрд рублей. Государственный долг республики ограничен на уровне 6,4 млрд руб. на начало 2027 года, что ниже текущих пределов. Улучшение параметров бюджета связано с увеличением доходной базы и мерам по социальному поддержанию населения, несмотря на сохраняющиеся дефицитные балансировки.

Бюджетная политика региона направлена на поддержку соцсферы — на выплаты и социальные программы республикой выделяется значительная доля средств. Индексация зарплат бюджетников отражает стремление сохранить уровень доходов государственных служащих. Основные доходы от налогов и сборов свидетельствуют о структуре региональной экономики и налоговой базы. Управление государственным долгом остается под контролем, что позволит обеспечивать финансовую устойчивость и выполнение социальных обязательств в среднесрочной перспективе.

Бюджет-2026 Кабардино-Балкарии отражает попытку стабилизировать финансовую ситуацию с уменьшением дефицита, сохранить социальные приоритеты и обеспечить управляемый долг в условиях ухудшающейся экономической ситуации на региональном уровне.

Станислав Маслаков