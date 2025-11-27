Контрабанду платины, серебра и золота из Турции пресекли в Новороссийске
Новороссийские таможенники не пропустили ввоз в порт из Турции электронных плат и микросхем, состоящих из драгоценных металлов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федеральную таможенную службу.
По информации таможенной службы, директор одной из нижегородских компаний по обработке лома и отходов металлов ввез из Турции 19 т микросхем и электронных плат. При проведении лабораторного исследования эксперты установили, что в составе ввозимого груза присутствовали платина, серебро и золото.
Новороссийская таможня возбудила уголовное дело о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров в крупном размере. Известно, что предприниматель знал о действующем запрете и не имел разрешительных документов.
Весь товар изъяли, ущерб оценили в 1,5 млн руб., согласно информации ведомства. Руководитель компании из Нижнего Новгорода признал свою вину.