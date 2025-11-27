В Тюменской области до конца года запустят три новых поликлиники
До конца 2025 года в Тюменской области планируют открыть три поликлиники в поселке Богандинском, в Тобольске и в Тюмени, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор Александр Моор.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По его словам, в 2025 году после капитального ремонта открыли пять школ в разных муниципальных округах и два детских сада. В поселке Московском построили комплекс школа-сад, а в Тюменском государственном университете открыт новый учебно-лабораторный корпус. Подводя итоги года, глава региона отметил, что в области завершена реконструкция спортивного комплекса «Олимпия» в Боровском, в Тюмени скоро откроется крытый ледовый каток на улице Судоремонтной.
Начато строительство концертного зала в Тобольске. Глава региона отметил, что ввод жилья в Тюменской области в 2025 году превысит прошлогодний показатель.