В Новороссийске остановили контрабанду платины, золота и серебра из Турции

Новороссийская таможня сообщила о пресечении попытки незаконного ввоза в Россию драгоценных металлов под видом электронных комплектующих. Как следует из информации Федеральной таможенной службы, руководитель нижегородской компании, специализирующейся на переработке лома и отходов, ввез из Турции 19 т электронных плат и микросхем, не указав товар в декларации и не имея разрешительных документов.

Проведенная экспертиза выявила в партии наличие платины, золота и серебра, что относит груз к категории стратегически важных товаров. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Ущерб государству оценен в 1,5 млн руб., товар изъят. По данным ведомства, задержанный знал о запрете на ввоз подобной продукции и признал вину.

Вячеслав Рыжков