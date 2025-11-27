На Ставрополье в 2025 году трудоустроили более 380 инвалидов

С начала 2025 года в Ставропольском крае получили работу 381 человек с инвалидностью, еще 46 граждан прошли профессиональное обучение, сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Приоритет отдавали тем, у кого не было профессии или специальность не была востребована на рынке труда. Им предоставили возможность переобучения по актуальным направлениям. Этим мерам сопутствовала активная поддержка в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

В рамках программы на территории края оборудовали 42 рабочих места для инвалидов, из них в 2025 году специальное рабочее место создали для одного трудоустроенного человека. На оснащение таких мест власти выделяют субсидии в размере 200 тыс. руб. на каждое. За помощью по трудоустройству в службы занятости края в 2025 году обратились 858 инвалидов, 41,2% из них трудоустроились, что подтверждает рост эффективности мер занятости.

Работа региональной системы поддержки инвалидов включает профессиональное обучение, наставничество для молодых инвалидов и профориентационные мероприятия, что помогает людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в трудовой рынок. Важной частью социального пакета стало и стимулирование работодателей через субсидии на оплату труда и оборудование рабочих мест, а также квотирование рабочих мест для инвалидов. Недавние изменения федерального законодательства дополнительно упростили процедуры и расширили возможности трудоустройства для инвалидов, в том числе участников специальной военной операции.

Комплекс мер социальной поддержки, включающий обучение, создание условий труда и финансовые стимулы, способствует увеличению занятости инвалидов в Ставропольском крае и повышению их конкурентоспособности на рынке труда, что становится частью национальной политики занятости и социальной интеграции данной категории граждан.

