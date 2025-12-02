НПО «ЛИТ» на форуме «Живая Кама» – эффективность, качество, инновации

НПО «ЛИТ» вновь примет участие во Всероссийском водном форуме «Живая Кама», который состоится 3–5 декабря в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Традиционно форум соберет вокруг себя ведущих специалистов отрасли, а программа и масштаб мероприятия позволят производителям технологического оборудования поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы индустрии.

Российская производственная компания НПО «ЛИТ» с 1991 года работает на рынке УФ-систем для коммунального хозяйства и промышленности. Основными направлениями работы компании являются УФ-системы для обеззараживания природных и сточных вод, а также для удаления дурнопахнущих веществ и дозирования порошкообразного активированного угля. За это время компания вошла в тройку крупнейших мировых УФ-производителей и установила свыше 14 тыс. средних и крупных объектов УФ-обеззараживания в 55 странах мира.

В 2023 году компания НПО «ЛИТ» заключила стратегическое партнерство с Группой компаний «ЕКС», что стало новым этапом в развитии отечественных УФ-технологий.

Продукция НПО «ЛИТ» широко представлена в различных регионах страны, и Пермский край не стал исключением. Ярким примером являются УФ-системы группы «ЛЕНА», работающие в системе водоснабжения поселка Сылва и птицефабрики группы «ПРОДО». Отдельно хочется выделить лотковые УФ-системы «Мюррей» и «Ориноко», которые экологически безопасно обеззараживают очищенные коммунальные сточные воды. Такие системы соответствуют всем требованиям и не имеют аналогов.

«Форум уже зарекомендовал себя как одно из главных событий отрасли, которое способно объединять лидеров рынка, экспертов и новаторов, а также привлекает широкое внимание аудитории. Мы с гордостью участвуем в проекте такого масштаба и уверены в его успехе», – заявил коммерческий директор НПО «ЛИТ» Александр Красильников.

Узнать о передовых отечественных решениях в области обеззараживания воды при помощи УФ-технологий можно, посетив стенд компании НПО «ЛИТ» на форуме «Живая Кама».

