Гордума Новороссийска утвердила Рафаэля Беглярова на должность замглавы по ЖКХ

Рафаэль Бегляров стал заместителем главы Новороссийска по вопросам ЖКХ без приставки «и.о.». Об этом сообщается на сайте администрации Новороссийска.

Фото: Скриншот из материалов видеосюжета «Новороссийское телевидение»

В ходе очередного заседания гордумы депутаты назначили Рафаэля Беглярова на пост замглавы по ЖКХ, а кандидатура Яны Олейниковой была предложена на должность начальника отдела жилищного учета Новороссийска.

Рафаэль Бегляров является бывшим директором «НЭСК» и экс-учредителем компании «РГС-Ресурс». Осенью 2024 года, после кадровых перестановок в администрации города, Рафаэль Рубенович стал консультантом главы по ЖКХ. Впоследствии он был назначен исполняющим обязанности замглавы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

София Моисеенко