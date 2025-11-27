С начала года на Кубани выписали более 6,7 тысяч штрафов водителям электросамокатов

Сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края за десять месяцев 2025 года зафиксировали резкий рост числа нарушений правил движения среди пользователей электросамокатов. По данным краевого управления ГИБДД, которые приводят «Ведомости Юг», к административной ответственности привлечено 6750 человек — на треть больше, чем за весь 2024 год. На нарушителей вынесено 6656 постановлений на сумму свыше 5,7 млн руб., при этом оплачено лишь 801 из них на 784 тыс. руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основная часть привлеченных — граждане в возрасте от 18 до 29 лет (3848 человек). Кроме того, в числе нарушителей 964 человека в возрасте 30–34 лет, 779 — в диапазоне 35–39 лет и 1039 — старше 40 лет. Ведомство также сообщило о 120 несовершеннолетних и 635 женщинах, оштрафованных за несоблюдение ПДД. Для сравнения, в 2024 году инспекторы зафиксировали 5052 таких правонарушения и выписали 5423 штрафа на сумму более 4,6 млн руб.

Госавтоинспекция продолжает профилактическую работу: совместно с медработниками и спасательными службами проводятся так называемые «краш-курсы», в рамках которых участникам демонстрируют последствия ДТП. За девять месяцев 2025 года проведено 437 подобных мероприятий, охвативших более 27 тыс. человек. С апреля по октябрь в регионе действует кампания «МОТО-ВЕЛО-СИМ», реализуемая при участии региональных властей, кикшеринговых операторов и СМИ.

В ведомстве уточняют, что в крупных городах края уже введено свыше сотни ограничительных зон для движения электросамокатов: более чем в 75 местах передвижение запрещено полностью, еще в 90 — действует ограничение скорости до 15 км/ч.

Вячеслав Рыжков