Бойцы СВО в Югре пройдут реабилитацию на базе филиала «Защитников Отечества»

В Ханты-Мансийске открылось новое отделение для медицинской реабилитации участников специальной военной операции (СВО) при филиале фонда «Защитники Отечества», сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Отделение входит в структуру Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра и оснащено четырьмя современными кабинетами, в которых работают высококвалифицированные специалисты.

Участники СВО и их семьи могут воспользоваться различными лечебно-восстановительными процедурами, включая массаж, лечебную физкультуру, магнито-, лазеротерапию, светотерапию и механотерапию. Для этих целей закуплено более 15 единиц оборудования, что позволяет эффективно лечить травмы опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы и ранения внутренних органов.

Ранее в ХМАО увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу почти на 1 млн руб. Общая сумма выплат составит 4,1 млн руб., что является рекордным показателем по России.

