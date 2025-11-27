Свердловская полиция: детей в рехабе наказывали, заставляя приседать по 500 раз

Подростки, найденные в реабилитационном центре в поселке Исеть (Свердловская область), рассказали полиции, что за провинности их наказывали, сообщил «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Напомним, накануне силовики обнаружили реабилитационный центр в трехэтажном частном коттедже в поселке Исеть. Там находилось 22 ребенка.

«Несовершеннолетние при опросе пояснили, что их не устраивали условия содержания. Были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, эта еда им самим же и не нравилась. Поэтому иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались»,— рассказал полковник Горелых.

По его словам, 11 из 22 детей уже передали под расписку родителям, еще 11 детей перевезли в четыре учреждения соцполитики.

Напомним, по данным полиции, в реабилитационном центре в поселке Исеть содержались дети в возрасте от 10 до 18 лет из разных регионов России. СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Артем Путилов