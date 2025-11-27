Ставропольские фермеры получили 10% агростраховых выплат в России

Сельхозпроизводители Ставропольского края за первые десять месяцев 2025 года получили страховые выплаты по договорам с господдержкой на сумму 529 млн руб., следует из данных Национального союза агростраховщиков.

Это почти 10% от общего объема выплат в 37 регионах страны, составляющего 6,35 млрд руб., что ставит регион на третье место в России по уровню агростраховых выплат после Краснодарского края (2,65 млрд руб.) и Ростовской области (1,78 млрд руб.). Вся выплата связана исключительно со страхованием урожая, актуальным для южных регионов страны.

Кроме поддержки по поддерживаемым государством программам, аграрии региона получили дополнительно 769 млн руб. по договорам без господдержки, что в целом позволяет говорить о выплатах от страховщиков в 2025 году не менее 7,1 млрд руб. по России. С начала 2024 года и по июнь 2025 года объем страховых выплат аграриям Ставрополья составил 1,3 млрд руб., что выводит край в пятерку регионов с наибольшими компенсациями убытков в агростраховании.

В 2025 году на страхование сельхозкультур с господдержкой в Ставропольском крае застраховали более 1 млн гектаров посевных площадей, что составляет около 35% всех площадей региона и существенно превосходит общероссийский показатель примерно в 19%. Рост застрахованных участков составил 5% по сравнению с 2024 годом. Страховые выплаты в регионе объясняются и значительными площадями посевов, и высокой популярностью агрострахования с господдержкой.

Динамика страховых выплат и рост защищенных площадей свидетельствуют о повышении доверия аграриев Ставропольского края к системе агрострахования, в том числе в условиях рисков, связанных с климатическими и природными катастрофами, что позволяет стабилизировать доходы сельхозпроизводителей и снижать убытки отрасли в регионе.

Станислав Маслаков