Пять самолетов, направлявшиеся в Краснодар, ушли на запасные аэродромы
В период действия ограничения на работу аэропорта Краснодара на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара ввели утром 27 ноября. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.
По данным представителя Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.