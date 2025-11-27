Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пять самолетов, направлявшиеся в Краснодар, ушли на запасные аэродромы

В период действия ограничения на работу аэропорта Краснодара на запасные аэродромы ушли пять самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара ввели утром 27 ноября. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

По данным представителя Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Алина Зорина

