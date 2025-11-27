По делу о махинациях таможни в Северной Осетии возбудили 217 уголовных дел

Девять человек, включая шесть сотрудников Северо-Осетинской таможни, предстанут перед судом за фиктивные операции по вывозу автомобилей, которые причинили бюджету России ущерб на сумму свыше 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Северной Осетии.

Уголовные дела в отношении шести должностных лиц таможни с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Алагирский районный суд РСО-Алания для рассмотрения по существу.

Обвиняемые совершили фальшивые таможенные операции, внеся в официальные документы и программные средства ФТС России заведомо ложные сведения о вывозе более 150 иностранных транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС. В результате махинаций был нанесен экономический ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации на сумму более 500 млн руб.

По данному делу возбуждено 217 уголовных дел по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Тат Гаспарян