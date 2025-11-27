Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Большом Утрише под Анапой благоустроят спуск к морю

Пользователь центрального пляжа в Большом Утрише производит реконструкцию территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

В рамках проекта специалисты благоустраивают пешеходные дорожки рядом с центральным пляжем и заменяют ограждения протяженностью 150 м. На территории планируют установить новые скамейки и детскую зону, вдоль спуска к морю должны оборудовать систему освещения. Возле лестницы планируется поставить пандус для маломобильных граждан.

В пресс-службе мэрии Анапы заявили, что работы по благоустройству завершат весной 2026 года.

София Моисеенко

