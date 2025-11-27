Объем инвестиций в Тюменской области вырос 19% по сравнению с прошлым годом

В Тюменской области объем инвестиций вырос почти на 19% по сравнению с прошлым годом, сообщил губернатор Александр Моор во время послания депутатам Тюменской областной думы. По словам главы региона, значительный рост зафиксирован в недвижимости и обрабатывающих производствах, где инвестиции увеличились в 1,5 раза. В сельское и лесное хозяйство вложения выросли более чем в 1,5 раза, а в торговлю — на 70%. Инвестиции в образование увеличились на 30%, а в здравоохранение и социальные услуги — на 90%. В культурную, спортивную и досуговую сферы вложения удвоились.

Александр Моор отметил, что за первые девять месяцев 2025 года в регионе реализованы 83 инвестиционных проекта на сумму более 175 млрд руб. В областной реестр включено 211 новых проектов с планируемым объемом инвестиций в 61 млрд руб. «По количеству проектов Тюменская область вошла в первую десятку российских регионов. По инвестиционной привлекательности наш регион не первый год в числе лидеров»,— заявил Александр Моор.

Среди ключевых проектов губернатор выделил новый промышленный комплекс ГК «ТОФС» по производству высокотехнологичного нефтесервисного оборудования и научный центр «Геосфера» — первый в России роботизированный комплекс для изучения керна. В Тюмени и Тобольске три компании строят современные гостиничные комплексы по программе льготного кредитования. Ведутся работы по созданию туристическо-рекреационного кластера «Жемчужина Сибири». Недавно начали работу логистический центр «Озона» и распределительный центр сети «Монетка», а также продолжается строительство комплекса «Вайлдберриз».

Мария Игнатова