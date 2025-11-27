СвЖД обновила более 80 км пути за год в Пермском крае

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила ремонтно-путевые работы в Пермском крае, сообщили в пресс-службе СвЖД. С мая по ноябрь железнодорожники обновили 83,8 км путей и заменили 22 комплекта стрелочных переводов.

Основные работы прошли на Транссибирской магистрали, где капитально отремонтировали 52,1 км путей на 10 перегонах. В ходе работ использовали инновационные устройства и современные технологии. Высокопроизводительные укладочные краны помогли справиться с трудными по рельефу участками при укладке рельсошпальной решетки.

На направлении Кизел — Углеуральская обновили 16 км пути, что позволило увеличить грузопоток со станций Березники-Сортировочные и Соликамск. Также провели капитальный ремонт мостов на перегонах Кукуштан — Ергач и Чайковская — Шабуничи. На объектах уложили железобетонные плиты безбалластного полотна.

Ранее СвЖД завершила обновление 62 км железнодорожных путей в Тюменском регионе в 2025 году. Был отремонтирован также 51 стрелочный перевод.

Ирина Пичурина