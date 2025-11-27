СКФУ перевел студентов на дистант из-за угрозы БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 27 ноября беспилотную опасность. Он опубликовал сообщение в Telegram около 8:50. Жителей края попросили укрыться в комнатах с несущими стенами и ограничить использование мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Северо-Кавказский федеральный университет перевел занятия на дистанционный формат со второй пары — это примерно с 9:30 утра. Занятия, консультации, лабораторные работы и практики прошли онлайн до полной отмены угрозы. Студенты и сотрудники, уже находившиеся в корпусах Студенческого городка в Ставрополе, остались внутри зданий. Руководство СКФУ запретило выходить на улицу без крайней необходимости.

Официальный Telegram-канал вуза опубликовал сообщение: «Начиная со второй пары и до отмены — занятия дистанционно. Студенты на парах оставайтесь внутри и ограничьте передвижение по улице». Преподаватели связались с группами и скорректировали расписание. СКФУ обучает свыше 30 тыс. студентов.

Станислав Маслаков