В Саратовской области за неделю стали дороже морковь, огурцы и помидоры

В Саратовской области в период с 17 до 24 ноября зафиксировано подорожание некоторых продуктов. На это указывают данные Саратовстата.

Так, в регионе поднялись цены на помидоры и огурцы — 4,9% и 4,3% соответственно. В среднем 1 кг первого из этих овощей можно приобрести за 192 руб., второго — за 157 руб. Морковь стала дороже на 3,8%, соль — на 3,2%. Немного подорожали вареная колбаса, творог, черный чай, свекла.

При этом репчатый лук стал дешевле на 4% — в среднем 34 руб. за 1 кг. Стоимость картофеля снизилась на 1,6% — до 35 руб. за 1 кг.

Павел Фролов