В Геленджике оценивают ущерб после атаки БПЛА 25 ноября

Комиссия устанавливает ущерб, нанесенный инфраструктуре Геленджика в результате прошедшей атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Глава Геленджика заявил, что мужчина, пострадавший в результате налета БПЛА, продолжает лечение в больнице. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, в настоящее время он уже идет на поправку. Отдельная работа проводится в отношении жителей Кабардинки, чьи дома получили повреждения из-за возгораний.

«Семьи временно размещены в санатории, производится оценка ущерба, поможем в оформлении необходимых документов»,— подчеркнул Алексей Богодистов.

Ущерб от атаки БПЛА продолжают подсчитывать и в Новороссийске. Ранее в пресс-службе администрации города сообщили, что в ночь с 24 на 25 ноября в результате массированного удара пострадали не менее 80 квартир и десятки частных домов.

София Моисеенко