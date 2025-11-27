В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112», — обратился губернатор к жителям края.

Подробности происходящего пока не раскрываются. Власти региона рекомендуют населению быть внимательными к официальным уведомлениям и при необходимости связываться со службами экстренного реагирования.

Валентина Любашенко