«Россети СК» превысили плановые инвестиции на Ставрополье втрое в 2025 году

«Россети Северный Кавказ» вложили более 560 млн руб. в реконструкцию, строительство и техническое перевооружение энергообъектов на Ставрополье за девять месяцев 2025 года. Фактические затраты почти втрое превысили плановый показатель в 187 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«За отчетный период реконструировано и построено почти 57 км линий электропередачи. Мощность ряда трансформаторных подстанций увеличена на 17,5 МВА»,— уточнили в пресс-службе.

По информации компании, крупнейшим проектом инвестиционной программы стала реконструкция подстанции 110 кВ «Аэропорт» в Минераловодском округе. Специалисты заменили оборудование открытого распределительного устройства, установили трансформаторы мощностью 10 МВА вместо двух по 6,3 МВА, построили более 4 км линий электропередачи. Работы обеспечили электроснабжение нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Минеральных Вод. На проект направили около 270 млн руб.

«Россети Северный Кавказ» обеспечивают передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ и осуществляют технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа»,— говорится в сообщении.

