В реки Кабардино-Балкарии выпустили 1,2 млн мальков каспийского лосося в 2025 году

Специалисты Кабардино-Балкарского филиала ПАО «РусГидро» выпустили в реки республики свыше миллиона мальков каспийского лосося в рамках экологической программы по восстановлению популяций редких видов рыб. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, редкий представитель семейства лососевых, внесен в Красную книгу. Молодь выращивают на специализированном форелевом заводе. В естественную среду рыбу выпускают после достижения веса 13-20 гр. и необходимого возраста. Места для переселения выбирают после предварительных исследований.

«Акция является частью стратегии компании по восстановлению популяций краснокнижных обитателей водоемов Кабардино-Балкарии и сохранению биологического разнообразия региона»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко