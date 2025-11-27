Евгений Бирюк возглавил техникум «Профи» в Березовском

Бывший заместитель министра образования Свердловской области Евгений Бирюк получил должность директора техникума «Профи» в Березовском (Свердловская область), сообщили в пресс-службе техникума.

Евгений Бирюк

Фото: Березовский техникум «Профи»

Ранее этот пост занимала Анастасия Россель — она покинула его в октябре. «Мы уверены, что опыт и стратегическое видение Евгения Михайловича откроют новую главу в истории нашего учебного заведения. Пусть наш техникум под его руководством будет динамично развиваться, укреплять свои традиции и достигать новых высот в подготовке квалифицированных специалистов»,— сказано в сообщении.

Евгений Бирюк покинул должность замминистра в связи с заявлением об уходе по собственному желанию в начале ноября. Решение о том, кто займет вакантный пост, пока не принято.

