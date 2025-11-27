07 Дизель готовят к отплытию

Участники рынка ждут снятия ограничений на экспорт дизтоплива с 2026 года

07 В ИИ все боты хороши

Трафик нейросетей в РФ увеличился в шесть раз

07 Кикшеринг докатился до транспорта

Средний чек на поездку на электросамокате в Москве снизился

08 Из бутылок сливают отходы

Переработчики ПЭТ прогнозируют сокращение рынка вторичного сырья на 30–40%

08 Металлурги внутренне не дрогнули

Экспорт арматурного проката за девять месяцев вырос на 60%

08 С прибыли взяли процентные

Московская биржа сократила финансовый результат

09 Офисное переиздание

СДМ-банк выкупил бизнес-центр у ЛУКОЙЛа

09 Слухи по сходной цене

Интернет-издание «Сплетник» ищет нового владельца

09 Билеты в новые руки

Гендиректором МТС Live станет Дмитрий Зорихин

09 Агрегаторы встали на колеса

«Туту» займется арендой автомобилей

10 «С китайским автомобилем не знаешь, сколько он будет стоить даже через год»

Глава ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов о стоках и сломе модели рынка