Главные новости за 26 ноября. Новороссийск

В ночь на 26 ноября в Новороссийске вновь объявляли тревогу по БПЛА после массированной атаки днём ранее.

Над акваторией Черного моря за ночь сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в утренней сводке Минобороны России.

В результате атаки беспилотников в Новороссийске пострадали не менее 80 квартир. Только в Южном районе, как пояснили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города, поврежденными признали более 60 квартир.

В парке Ленина до конца года демонтируют аттракционы «Сказка-Град».

С начала года Новороссийск посетили более 1,3 млн туристов. Количество гостей увеличилось примерно на 30 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) снижались на 6,95% на Мосбирже после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об окончании периода зерновой сделки.

На декабрь туристы забронировали в Новороссийске 45% номеров в отелях и гостиницах. В управлении курортов и туризма города поделились данными о бронированиях на январь и февраль.

В Новороссийске утвердили новую особо охраняемую природную территорию местного значения.

На морском терминале КТК возобновили отгрузку нефти 26 ноября. Об этом заявили в пресс-службе консорциума.