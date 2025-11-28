От первого лица

— Ставрополье сегодня — регион, где идеи превращаются в реальные проекты. Мы создаем условия, чтобы предпринимателям было выгодно вкладываться, а инвесторам — уверенно работать. Этому способствуют и современная инфраструктура, и прозрачная система взаимодействия с бизнесом, и готовность региональной команды быстро решать возникающие вопросы.

Ставропольский край привлекателен для инвестиций в самых разных направлениях: от высокотехнологичного производства до аграрного комплекса, от туризма до строительства. Благодаря продуманной политике развития и поддержке государства здесь растет экономика, создаются новые рабочие места, расширяется налоговая база.

Ставрополье — это территория возможностей и уверенности, где комфортно не только работать, но и жить.