Отопление и горячую воду частично отключили в Южном районе Новороссийска

На трех улицах в Южном районе Новороссийска произошло отключение отопления и горячей воды, о чем сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

При обходе тепловых сетей на ул. Южная, 6 специалисты «АТЭК» обнаружили затопление тепловой камеры. Для проведения аварийно-восстановительных работ подачу ресурсов приостановили по следующим адресам:

ул. Хворостянского, 1, 3, 11, 11Б

ул. Пионерская, 12, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 23Ак2, 25, 27, 33, 37, 39

ул. Южная, 10, 10А, 12, 14

Ремонтные работы будут проводиться ориентировочно до 23:30.

София Моисеенко