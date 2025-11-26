Отопление и горячую воду частично отключили в Южном районе Новороссийска
На трех улицах в Южном районе Новороссийска произошло отключение отопления и горячей воды, о чем сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При обходе тепловых сетей на ул. Южная, 6 специалисты «АТЭК» обнаружили затопление тепловой камеры. Для проведения аварийно-восстановительных работ подачу ресурсов приостановили по следующим адресам:
- ул. Хворостянского, 1, 3, 11, 11Б
- ул. Пионерская, 12, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 23Ак2, 25, 27, 33, 37, 39
- ул. Южная, 10, 10А, 12, 14
Ремонтные работы будут проводиться ориентировочно до 23:30.