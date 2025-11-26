Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Отопление и горячую воду частично отключили в Южном районе Новороссийска

На трех улицах в Южном районе Новороссийска произошло отключение отопления и горячей воды, о чем сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обходе тепловых сетей на ул. Южная, 6 специалисты «АТЭК» обнаружили затопление тепловой камеры. Для проведения аварийно-восстановительных работ подачу ресурсов приостановили по следующим адресам:

  • ул. Хворостянского, 1, 3, 11, 11Б
  • ул. Пионерская, 12, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 23Ак2, 25, 27, 33, 37, 39
  • ул. Южная, 10, 10А, 12, 14

Ремонтные работы будут проводиться ориентировочно до 23:30.

София Моисеенко

