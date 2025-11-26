Новороссийская военно-морская база проведет учения со стрельбами 27 ноября
В акватории порта Новороссийска 27 ноября состоятся учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
По данным мэрии, учения пройдут в два цикла: с 11:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе тренировочных мероприятий силы НВМБ отработают практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и беспилотников.
Во время проведения учений в акватории Новороссийска вводится запрет на движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.