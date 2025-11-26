Для Морского кафедрального собора в Новороссийске изготовили колокола

В Новороссийске продолжается строительство Морского кафедрального собора в Южном районе. О ходе работ рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В храме завершили работы по устройству железобетонных конструкций, произвели корректировку проектно-сметной документации. Андрей Кравченко отметил, что колокола для собора уже изготовлены и смонтированы, в настоящее время специалисты разрабатывают рабочую документацию для последующего обустройства куполов объекта.

«В ближайшее время предстоит монтаж куполов, устройство кровли и фасада, а также остекление храма»,— поделился мэр Новороссийска.

Известно, что иконы для киотов и иконостаса собора будут изготавливать мастера из «Палехской Палитры». Иконы планируется выполнить в соответствии с византийским стилем в традиционной технике. В соборе появятся росписи с ликом Николая Мирликийского и тематикой Покровителей Мореплавателей.

На цокольном этаже кафедрального собора откроют интерактивный музей, который будет рассказывать об истории морской славы.

София Моисеенко