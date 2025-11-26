Директора спортклуба оштрафовали за пенную вечеринку в Новороссийске

Руководитель одного из спортивных клубов Новороссийска получила штраф за организацию пенной вечеринки на особо охраняемой природной территории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Сергей Воронцов

По информации прокуратуры региона, директор спортклуба провела пенную вечеринку на территории памятника природы «Суджукская лагуна» без согласования с министерством природных ресурсов края. Подобные мероприятия считаются нарушением режима особой охраны ООПТ.

Природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении жительницы Новороссийска. Согласно постановлению госинспектора минприроды региона, женщине назначили штраф в размере 15 тыс. руб.

София Моисеенко