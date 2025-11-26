С начала года Новороссийск посетили 1,3 млн туристов

По сравнению с прошлым годом туристический поток в Новороссийске увеличился более чем на 30 тыс. человек. Об этом сообщили «Ъ-Новороссийск» в городском управлении курортов и туризма.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В период с 1 января по 15 ноября текущего года Новороссийск посетили 1,35 млн туристов, средняя загрузка средств размещения на отчетную дату составляет 58%. За аналогичный период 2024 года на территории города туристический поток составил 1,31 млн человек, согласно сведениям управления курортов.

По состоянию на 21 ноября на территории Новороссийска функционируют 108 средств размещения с коечной емкостью 6,9 тыс. единиц. Для туристов работают 3,1 тыс. номеров в отелях и гостиницах, а также 20 объектов туристического показа. Начальник управления курортов Лариса Григорьян подчеркнула, что объекты турпоказа в Новороссийске нацелены на различных потребителей и обладают широким спектром услуг в рамках экскурсионных программ.

В прошлом году за новогодние праздники Новороссийск принял 26,2 тыс. туристов, а за три месяца зимы город посетили 239,1 тыс. гостей из разных регионов.

София Моисеенко