Хоккейный клуб «Ростов» покинул лучший бомбардир

Хоккейный клуб «Ростов» покинул нападающий Даниил Калмыков, занимающий лидирующие позиции в лиге. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

Даниил Калмыков присоединился к «кондорам» в 2023 году. За два с половиной сезона 26-летний форвард сыграл 135 матчей, в которых заработал 79 (36+43) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «-13» и 54 минутах штрафа. Предыдущий сезон хоккеист завершил лидером бомбардирской гонки. В сезоне 2025/2026 Даниил Калмыков также занимал первое место по набранным очкам в команде: 15 (5+10) в 27 встречах при коэффициенте полезности «-8» и восьми минутах штрафа.

В Высшей хоккейной лиге нападающий суммарно провел 216 игр, в которых набрал 103 (44+59) очка при показателе полезности «-33» и 72 минутах штрафа.

Константин Соловьев