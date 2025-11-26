В КБР осудили сотрудников больницы за хищение 22 млн рублей

Чегемский районный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес обвинительный приговор по делу о крупном мошенничестве с зарплатами в отношении четырех сотрудниц больницы. Об этом сообщает УФСБ по региону. Медработники похитили более 22,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Две из обвиняемых приговорены к трем годам лишения свободы условно. Еще двум фигуранткам назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

«Установлено, что четверо сотрудников государственного бюджетного учреждения "Центральная районная больница им. Хацукова А.А." Чегемского муниципального района в 2019-2023 годах похитили более 22,5 млн рублей путем внесения заведомо ложных сведений в реестры на зачисление заработной платы»,— говорится в сообщении ФСБ.

Двух фигуранток признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Еще двух — по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве».

Наталья Белоштейн