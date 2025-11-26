Кисловодск вошел в пятерку самых дорогих новогодних бронирований России

Горный кластер Сочи в Краснодарском крае занял первые четыре места в списке самых дорогих новогодних туров, пятое место с ценой 1,1 млн руб. за девять дней на трех человек занимает Кисловодск. Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС озвучили исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и директор Ассоциации турагрегаторов Александр Брагин.

Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Самое дорогое самостоятельное бронирование зафиксировано на курорте Красная Поляна — 1,2 млн руб. за шесть ночей для троих взрослых и ребёнка. Организованный тур на Розе Хутор подорожал до 2,3 млн руб. за 11 дней на шесть человек, Красная Поляна — 2,2 млн руб. за 10 ночей на двоих, третье и четвертое места занимают туры по 1,5 млн и 1,2 млн руб. для групп из пяти и четырех человек соответственно.

Доля бронирований по Краснодарскому краю снижается — сейчас она составляет около 47% против 54–55% в прошлом сезоне. Средний чек вырос на 10%, при этом стоимость ночи в премиальном сегменте выросла более чем на 20%, а в эконом-сегменте — на 3–4%. В горнолыжных регионах Архыз и Домбай число самостоятельных бронирований выросло на 60%, цены увеличились на 10–15%. Средняя цена ночи на курортах Краснодарского края составила 8,3–8,5 тыс. руб., что выше показателя прошлого зимнего сезона на 13%.

При этом организованных новогодних туров стало меньше — снижение примерно на 15%. В числе лидеров по бронированиям — Краснодарский край, Кавминводы, Москва и область, Санкт-Петербург и Крым. Для зимнего отдыха также набирает популярность регион — «зимний Дагестан». Заметим, что по итогам туристического рейтинга Комиссии Госсовета РФ за 2024 год Ставропольский край занял лишь 50-е место, получив 49 баллов, уступая Карачаево-Черкесии (13 место) и Дагестану (36 место).

Кисловодск, несмотря на высокую стоимость новогоднего отдыха в этом году, уступает в премиальном сегменте лишь крупнейшим горнолыжным курортам Краснодарского края. Средний чек на новый год здесь достигает 1,1 млн руб. за девять дней проживания для небольшой семьи, что отражает растущий спрос на качественный зимний отдых за пределами классических сочинских локаций и увеличившиеся цены на услуги в регионе.

Станислав Маслаков