Спасатели Ставрополья предотвратили гибель более 1500 человек в 2025 году

С начала 2025 года аварийно-спасательные службы Ставропольского края провели более 2400 выездов на поисково-спасательные операции и ликвидацию последствий ДТП. Пожарные совершили свыше 4600 выездов для тушения пожаров и более 400 выездов на аварии, проводя одновременно спасательные мероприятия. Благодаря этим действиям сотрудники ПАСС (Поисково-Аварийно-Спасательной Службы) спасли более 1500 человек, сообщили на коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Олег Самсонников подчеркнул, что обеспечение безопасности населения остается приоритетом ведомства. Все эти операции реализуются в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». В прошлом году спасатели региона уже провели около 2000 операций и спасли свыше 230 человек, но текущий год демонстрирует значительный рост спасенных жизней и оперативной активности служб.

Активность спасательных подразделений включает не только пожаротушение и ликвидацию ДТП, но и широкий спектр аварийно-спасательных мероприятий, направленных на снижение последствий ЧС, включая реагирование на природные и техногенные угрозы. Рост числа выездов и спасенных свидетельствует о повышении эффективности работы ПАСС и улучшении системы гражданской обороны Ставропольского края.

Станислав Маслаков