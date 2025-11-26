В Ставропольском крае отремонтировали почти 130 километров дорог в 2025 году

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ставропольском крае в 2025 году обновили 39 дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

Отремонтированы 97,5 км. полотна на региональных трассах, 32 км. местных дорог в новых агломерациях Кавказских Минеральных Вод и семь мостов протяженностью 250 п. м. В их числе ключевые дороги, связывающие регион с соседними субъектами Преградное — Тахта — Ипатово, Георгиевск — Новопавловск, Пятигорск — Георгиевск и Стодеревская — Серноводское — Уваровское.

Эти автгодороги связывают Ставропольский край с Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Ростовской областью и Северной Осетией.

Наталья Белоштейн