Винодельческое предприятие в Северной Осетии продают за 292 млн рублей

Арбитражный суд Москвы ввел конкурсное производство в отношении винодельческого предприятия АО «Исток» и назначил торги имущественного комплекса в Северной Осетии стартовой стоимостью 292,4 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Управляющий управляющий Юлия Юрченко организует открытые электронные торги в форме аукциона. На продажу выставлен имущественный комплекс в Северной Осетии, включающий два земельных участка, одиннадцать нежилых зданий и строений, а также четыре водозаборные скважины.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Исток ЗШВ» зарегистрировано в 2017 году в Беслане (Северная Осетия). Головная компания — АО «Исток». Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Уставный капитал компании — 434,8 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 49,8 млн руб.

Торги пройдут 18 декабря на электронной площадке «Аукционы Федерации». Подача ценовых предложений начнется в 12:00, подведение итогов — в 18:00 по московскому времени. Заявки принимаются с 8:00 10 ноября до 23:00 12 декабря.

Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от начальной стоимости — около 58,5 млн руб. Средства перечисляются на специальный счет должника в АКБ «Солидарность».

Победитель торгов должен заключить договор купли-продажи в течение пяти дней и полностью оплатить имущество в течение 30 дней. Передача активов происходит в десятидневный срок после полной оплаты.

Ознакомиться с объектами можно по заявке на электронную почту организатора торгов. Проекты договоров размещены на торговой площадке и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Управление ФНС России по Республике Северная Осетия — Алания обратилось в арбитражный суд с требованием включить в реестр кредиторов ООО «Исток ЗШВ» задолженность по налогам на сумму 387,7 млн руб. Основной долг составляет 285,1 млн руб., пени — 55 млн руб., штрафы — 47,6 млн руб. Арбитражный суд республики признал компанию банкротом в январе 2025 года по инициативе ООО «Паритет Плюс». Налоговая служба мотивировала заявление неуплатой задолженности обществом.

Тат Гаспарян