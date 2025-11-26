В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за нападения собак на девушку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении безнадзорных собак на 18-летнюю жительницу Ростова-на-Дону.

В социальных сетях появилась информация, что 24 ноября текущего во дворе одного из многоквартирных домов животные набросились на девушку. Помощь пострадавшей оказали прохожие. Им удалось отогнать собак. Уточняется, что девушке понадобилась помощь врачей. СК также сообщает, что случай не единичен, но ответственные органы не принимают мер к отлову.

В центральном аппарате ведомства поставили на контроль расследование уголовного дела.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на малолетнюю девочку, которое произошло в Каменске-Шахтинском

