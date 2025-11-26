Ставропольский край получит дополнительные средства на соцрасходы и зарплаты

Правительство РФ направит почти 40 регионам 33 млрд рублей на социальные нужды и зарплаты бюджетников. В их числе — Ставропольский край, следует из опубликованного распоряжения.

Из общей суммы 14 млрд рублей выделят на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, включая учителей, врачей и сотрудников культуры. Остальные 19 млрд рублей пойдут на поддержку сбалансированности региональных бюджетов и социальные выплаты. Такое решение принято на заседании правительства. Чиновники кабмина учитывали текущее исполнение бюджетов и необходимость не допускать просрочек по зарплатам.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что распределение средств связано с оценкой состояния медицинских учреждений, социальной и транспортной инфраструктуры в регионах в ходе его рабочих поездок. Он сообщил, что дополнительное финансирование направят прежде всего на выплаты учителям, медикам и культурным работникам, а также на соцобеспечение жителей. Михаил Мишустин отметил, что обсуждение с губернаторами помогает сформировать решения, отвечающие приоритетам национального развития, поставленным главой государства.

Для Ставропольского края, как флагманского региона СКФО, дополнительное финансирование представляет важную поддержку, гарантируя выполнение социальных обязательств перед гражданами и способствуя реализации ключевых проектов. Распределение учитывало специфические потребности каждого региона и нагрузку на бюджеты. На фоне общего дефицита в ряде регионов России эти средства помогут стабилизировать выплаты и избежать задержек зарплат бюджетникам.

В 2025 году рост расходов субъектов федерации значительно превысил доходы, что усугубляет бюджетные трудности. Это решение является частью комплексной политики поддержки регионов, направленной на обеспечение устойчивого развития социальной сферы и повышения качества жизни населения.

Станислав Маслаков