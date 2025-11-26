В Таганроге 27 ноября объявили днем траура по жертвам атаки БПЛА

В Таганроге завтрашний день, 27 ноября, будет объявлен днем траура в связи с атакой украинских дронов, произошедшей накануне ночью. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

На всей территории города завтра приспустят флаги, учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате атаки дронов в Таганроге погибли три человека, десять — пострадали. Повреждения получили жилые дома, образовательные учреждения, в том числе детский сад, производственные объекты, а также транспортная инфраструктура. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявили днем траура в связи с гибелью мирных жителей при атаке БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

Константин Соловьев