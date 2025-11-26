Сеть детских садов «Дети гор» в Дагестане признана банкротом

Арбитражный суд Республики Дагестан 20 ноября 2025 года признал банкротом ООО «Сеть детских садов Дети гор» из Кизилюрта. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В отношении компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 20 мая 2026 года.

Конкурсным управляющим назначен Саид Муртазалиев — член новосибирской ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Сеть детских садов «Дети гор» зарегистрировано в 2008 году в Кизилюрте (Дагестан). Основной вид деятельности — образование дошкольников. Учредитель — Асхаб Далгатов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Прибыль предприятия за 2023 год составляет 1,5 млн руб., выручка — 7 млн руб.

С заявлением о несостоятельности сети дошкольных учреждений в суд обратился «Сбербанк». Требования банка к должнику составляют 6,33 млн руб. основного долга и почти 20 тыс. руб. неустойки.

Кредиторы могут подавать свои требования в течение двух месяцев с момента публикации сообщения, реестр требований закроется по истечении этого срока.

Глава Дагестана Сергей Меликов в 2023 году поручил рассмотреть в приоритетном порядке возобновление господдержки сети частных детсадов «Дети гор» после жалобы владельца на прекращение финансирования. Сеть включает детсады в Хасавюртовском, Кизилюртовском районах и Кизилюрте. Руководитель детских садов Хаджи-Мурад Далгатов рассказал при встрече главе Дагестана, что ранее получал поддержку от регионального Минобрнауки, но бюджетные средства перестали поступать.

«Хочу, чтобы честные предприниматели, организующие бизнес в Дагестане, знали: они могут полагаться на нашу поддержку»,— заявил тогда глава республики.

Тат Гаспарян